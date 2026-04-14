Le Maroc et le Gabon s’engagent à renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines prioritaires du développement économique et humain

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Le Royaume du Maroc et la République Gabonaise se sont engagés, mardi, à renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines prioritaires du développement économique et humain, réaffirmant leur volonté partagée de consolider leur partenariat stratégique en le portant à un niveau encore plus ambitieux.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre bilatérale, à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l’Intégration et de la Diaspora de la République Gabonaise, Mme. Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, les deux ministres se sont réjouis de l’excellence des liens d’amitié et de coopération existant entre les deux pays et de la qualité des sentiments d’estime et de respect qui caractérisent les rapports entre les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et SEM. Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République Gabonaise, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les deux parties ont ainsi convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires du développement économique et humain, notamment l’agriculture, l’agro-business, les infrastructures et la digitalisation et l’intelligence artificielle, tout en plaidant pour une contribution plus prononcée de secteur privé en tant que catalyseur du partenariat économique entre les deux pays.

Lors de cet entretien, M. Bourita et Mme Tassyla-Ye-Doumbeneny ont réaffirmé leur volonté partagée de consolider le partenariat stratégique maroco-gabonais, en le portant à un niveau encore plus ambitieux, fondé sur les principes de solidarité, de confiance mutuelle et de développement partagé.

Dans cette perspective, les deux ministres ont souligné la nécessité de tenir la session de la Commission Mixte de Coopération dans les mois à venir, de redynamiser le Conseil d’Affaires maroco-gabonais, et d’organiser un Forum Economique, en tant qu’instruments structurants de renforcement des échanges et d’accompagnement de la diversification économique du Gabon.

LR/MAP