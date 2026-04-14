Le Maroc et Sao Tomé-et-Principe se félicitent de l’excellence des relations de coopération bilatérale multisectorielle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc et Sao Tomé-et-Principe se sont félicités, mardi, de l’excellence des relations de coopération bilatérale multisectorielle, réaffirmant la volonté partagée de faire de ces relations un modèle de coopération interafricaine.

Lors d’une rencontre, à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, les deux parties se sont aussi félicitées de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Feuille de Route de Coopération entre les deux pays pour la période 2025-2027.

Cette Feuille de route a permis d’élargir la coopération à de nouveaux secteurs prioritaires pour Sao Tomé-et-Principe, notamment l’éducation, la formation, la coopération technique multisectorielle et la promotion des échanges économiques et des investissements, et de multiplier les actions de promotion économique pour développer le partenariat entre les deux pays dans ces domaines de priorité.

Dans le même sillage, les deux ministres ont réaffirmé la volonté partagée de faire des relations entre les deux pays un modèle de coopération interafricaine, fondé sur les valeurs de solidarité agissante, de partage d’expertises et de co-développement.

Ils se sont, en outre, félicités de la progression que connaissent les relations économiques bilatérales. A cet égard, M. Bourita a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales, en constante consolidation, et a souligné la nécessité d’intensifier les échanges et les interactions entre les acteurs publics et privés, en vue de développer les échanges commerciaux et de consolider un partenariat fondé sur la complémentarité et le co-développement.

LR/MAP