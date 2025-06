Gaza | Distribution de 500 paniers alimentaires aux familles les plus démunies

Partager Facebook

Les équipes de secours de l’association Ertiqaa pour le développement communautaire à Gaza ont achevé, mercredi, la distribution de 500 paniers alimentaires au profit des familles les plus démunies dans plusieurs régions de la bande de Gaza, à l’initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Menée en plusieurs phases, cette opération, financée par l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine avec la contribution de l’Association solidarité Maroc-Palestine, a bénéficié à des familles déplacées à Mawasi Khan Younès, dans la province centrale, dans les camps du centre ainsi qu’à la ville de Gaza.

Cette intervention humanitaire s’inscrit dans le cadre du soutien constant, officiel et populaire du Maroc à la cause palestinienne. Elle vise à renforcer la sécurité alimentaire des familles les plus vulnérables et à atténuer leurs souffrances face aux conditions de vie difficiles.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avait procédé, en mai dernier, au versement de la première tranche du budget du projet de prothèses au profit de 23 enfants amputés à Gaza, en coordination avec le ministère palestinien du Développement social à Ramallah, et avec le soutien du ministère marocain de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

L’Agence a également contribué au renforcement du système éducatif dans la bande de Gaza, en fournissant des serveurs Cloud et une plateforme d’enseignement à distance à l’Université Al-Azhar de Gaza, en octroyant des bourses d’inscription pour le nouveau semestre aux étudiants de la Faculté du Roi Hassan II des sciences agronomiques relevant de cette université, et en accueillant huit d’entre eux pour poursuivre leurs études à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) à Rabat.

LR/MAP