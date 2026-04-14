M. Akhannouch préside la réunion du Comité de pilotage de la réforme du système national de santé

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Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi à Rabat, une réunion du Comité de pilotage de la réforme du système national de santé, consacrée au suivi de la mise en œuvre des différents chantiers structurants de cette réforme stratégique, conformément aux Hautes Orientations Royales visant la mise en place d’un système de santé performant, durable et équitable, garantissant un accès juste à des soins de qualité au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens.

En ouverture de la réunion, M. Akhannouch a rappelé la Vision Royale prospective qui érige les groupements sanitaires territoriaux en levier central pour assurer l’intégration des différents niveaux de soins et concrétiser la régionalisation du système de santé, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Il a, à cet égard, appelé à la mobilisation de l’ensemble des départements concernés afin d’accélérer la mise en œuvre de ces groupements, suite à la nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de cinq directeurs généraux à leur tête, ajoute le communiqué.

Le Chef du gouvernement s’est, par ailleurs, félicité du bon avancement du programme de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires, notamment après l’achèvement de la mise à niveau de 1.400 centres de santé et le lancement de la deuxième phase du programme. Il a souligné les efforts soutenus du gouvernement en vue de consolider les fondements d’un système de santé efficient et équitable, plaçant le citoyen au cœur des priorités.

La Commission a, à cette occasion, examiné l’état d’avancement des projets structurants, notamment le déploiement des groupements sanitaires territoriaux, qui enregistre une dynamique positive dans la première région pilote de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, note le communiqué, ajoutant que cette dynamique se traduit notamment par l’augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations de soins, le renforcement des effectifs médicaux et l’amélioration de la coordination entre les établissements de santé au niveau régional.

S’agissant des infrastructures sanitaires, la Commission a pris acte de l’état d’avancement des projets hospitaliers, en insistant sur la nécessité d’accélérer la réalisation des grands projets structurants. L’année 2026 devrait ainsi être marquée par l’achèvement de 15 projets hospitaliers à travers les différentes régions du Royaume, permettant de renforcer l’offre de soins d’environ 3.000 lits supplémentaires, dans le cadre de la consolidation de l’équité territoriale.

Par ailleurs, le programme de réalisation de six Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), mobilisant un investissement global de plus de 20,6 milliards de dirhams pour une capacité de près de 3.807 lits, se poursuit. Le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI d’Agadir constitue, à cet égard, un modèle avancé d’établissement hospitalier de nouvelle génération, doté d’équipements de pointe.

Au niveau des soins de santé primaires, la Commission a relevé l’avancement du programme de réhabilitation de 1.600 nouveaux centres de santé, pour une enveloppe globale avoisinant 6 milliards de dirhams. La première phase prévoit la programmation de 500 centres au titre de l’année 2026, contribuant ainsi au renforcement des services de proximité et à la consolidation de l’équité territoriale, notamment dans les zones rurales et enclavées.

En matière de transformation numérique, des progrès significatifs ont été enregistrés dans plusieurs projets structurants. Le taux de complétude des données relatives au projet de carte sanitaire a atteint environ 95%, tandis qu’une plateforme numérique nationale intégrée, regroupant les données des secteurs public et privé, a été finalisée. Le lancement de sa phase finale est prévu prochainement, en vue de son partage avec l’ensemble des parties prenantes, afin de renforcer la gouvernance du système de santé et d’optimiser l’allocation des ressources.

La Commission a également examiné l’état d’avancement du projet du dossier médical partagé et de la feuille de soins électronique, en soulignant l’achèvement des développements techniques et la préparation au déploiement progressif à partir de 2026. Ces dispositifs visent à améliorer la continuité des soins, renforcer la coordination des parcours de prise en charge et simplifier les procédures, dans le cadre d’un écosystème numérique sécurisé et intégré.

Par ailleurs, des avancées ont été constatées dans le développement du dispositif d’assistance médicale urgente (SAMU), à partir du modèle régional mis en place dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Ce modèle a vocation à être progressivement étendu à l’ensemble des groupements sanitaires territoriaux, afin d’améliorer la rapidité d’intervention et la qualité de la prise en charge des urgences.

Dans le même cadre, la plateforme numérique “Chikaya Santé” a été renforcée à travers la mise en place d’un système national intégré de gestion des réclamations des usagers, appuyé par un centre national d’écoute et des outils digitaux avancés permettant un suivi efficace des doléances. En parallèle, des progrès ont été réalisés dans la digitalisation de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, notamment à travers le lancement des premières composantes du guichet numérique unifié, en vue de renforcer la transparence et d’améliorer la gestion des procédures liées aux produits de santé.

LR/MAP