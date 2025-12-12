BERD-Maroc | Signature d’un contrat de financement de 150 M€ pour le projet “SAISS III”

Partager Facebook

Le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont conclu, vendredi à Rabat, un contrat de financement de 150 millions d’euros (M€), soit environ 1,617 milliard de dirhams (MMDH), pour le projet “Conservation des eaux de la plaine de Saïss – SAISS III”.

Assorti de dons totalisant 11,5 M€ (environ 124 millions de dirhams), ce contrat a été signé par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le premier vice-président de la BERD, Greg Guyett, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Alex Pinfield, partenaire du programme à travers le mécanisme HIPCA UK.

Cette signature marque la dernière phase du programme SAISS, destiné à protéger la nappe du Saïss et à sécuriser l’irrigation sur 20.000 hectares, en substituant progressivement les eaux souterraines non durables par des eaux de surface provenant du barrage de M’DEZ. Le projet bénéficie également d’un appui technique ciblé, incluant les jeunes, les femmes et les petits agriculteurs, afin de renforcer leurs compétences et favoriser l’adoption de pratiques agricoles durables.

Le projet SAISS III permettra de sécuriser directement 7.300 exploitations agricoles, tout en ayant des retombées positives sur l’emploi rural, le revenu des agriculteurs, l’installation des jeunes et le développement des coopératives et petites et moyennes entreprises (PME) rurales.

Entre 90 et 120 millions de mètres cubes d’eau seront mobilisés annuellement pour l’irrigation, contribuant à réduire la pression sur la nappe phréatique et à renforcer la résilience climatique de la région.

S’exprimant à cette occasion, M. Lekjaa a souligné que la BERD s’affirme comme un partenaire fiable et constant, tant dans le processus de développement que dans sa réalisation effective pour le Maroc.

Le ministre a également mis en avant les relations solides entre le Maroc et le Royaume-Uni, fondées sur une ambition commune et une volonté partagée d’affronter les défis économiques, climatiques et de développement global.

Concernant le projet SAISS III, il représente l’un des projets phares choisis par le Maroc pour faire face aux stress hydriques, aux transformations et aux changements climatiques, a fait savoir M. Lekjaa.

De son côté, M. Guyett, a affirmé que le projet développera les moyens de subsistance ruraux et permettra de préserver l’eau.

Il s’agit aussi de garantir la résilience climatique dans la gestion de l’eau dans une région clé du Royaume, a relevé le premier vice-président de la BERD.

Pour sa part, le directeur de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, Zakaria El Yacoubi, a souligné que ce projet transformera profondément le paysage agricole, longtemps éprouvé par les stress hydriques des dernières années.

À l’issue de cette cérémonie, MM. Lekjaa et Guyett se sont félicités du niveau des liens de coopération entre le Maroc et la BERD, et de leur mobilisation constante pour la réussite de ce projet stratégique.

Cette initiative contribue à renforcer la résilience climatique et la durabilité agricole dans la plaine du Saïss et à soutenir l’économie rurale, en cohérence avec la vision nationale et les priorités de développement durable du Royaume.

Depuis le début de son intervention au Maroc, la BERD a financé plus de 120 projets pour un montant supérieur à 5,6 milliards d’euros (environ 60,4 milliards de dirhams), couvrant les secteurs de l’eau, de l’énergie, des infrastructures et du soutien au secteur privé, avec un accent particulier sur la transition verte et le développement inclusif.

LR/MAP