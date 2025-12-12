Le SG de la ZLECAF appelle à une mise en œuvre rapide de la Zone de Libre-Échange Continentale

Le Secrétaire général de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), Wamkele Mene, a appelé, vendredi à Marrakech, à une mise en œuvre efficace et accélérée de cet ambitieux projet, porteur d’immenses promesses pour le développement économique de l’Afrique.

“Le moment est crucial. Nous sommes sortis des questions techniques et sommes désormais dans la phase de mise en œuvre de la ZLECAF, et nous devons l’accélérer”, a affirmé M. Mene lors de la 2ème édition du Forum des Affaires de la ZLECAf, qui se tient à la cité ocre sous le thème “Ensemble pour une mise en œuvre efficiente de la ZLECAF”.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur “la capacité des pays membres à construire un marché continental résilient et à renforcer la compétitivité de l’Afrique, surtout dans un environnement mondial marqué par une incertitude accrue, l’évolution des politiques d’investissement, le nationalisme industriel et la fragmentation”, faisant remarquer que ces réalités, “nous rappellent que notre continent doit compter sur son marché intérieur pour assurer son autosuffisance économique”.

Pour ce faire, M. Mene a insisté sur la nécessité pour les pays africains de construire leurs propres réseaux de chaînes d’approvisionnement, de développer leurs capacités industrielles et d’investir dans leurs propres industries via leurs institutions de financement du développement.

De même, a-t-il enchainé, les pays africains sont appelés à “compter sur leur capacité productive et approfondir les chaînes d’approvisionnement intra-africaines”, se félicitant que les résultats des négociations ministérielles sur le textile, l’habillement et les règles d’origine soient particulièrement importants.

Mettant l’accent sur le rôle central du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, il a affirmé que l’édition 2026 du Forum des Affaires de la ZLECAf doit se concentrer sur la construction de chaînes de valeur plus solides permettant l’innovation, la compétitivité et l’impact escompté.

Dans ce cadre, M. Mene a tenu à féliciter le Maroc pour “cette réussite économique et pour la diversification de son économie au cours des dernières décennies”, relevant que l’expérience du Royaume est inspirante pour les autres pays africains, dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAF.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 2è édition du Forum d’Affaires de la ZLECAF s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par le Maroc pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAF, aussi bien à l’échelle nationale que régionale.

Organisée par le Secrétariat d’État chargé du Commerce Extérieur, en partenariat avec la ZLECAF, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Association des Régions du Maroc (ARM), cette rencontre incarne l’engagement du Royaume à consolider les mécanismes favorisant le libre-échange et une intégration économique durable entre les pays du continent africain.

