Attaques iraniennes | Réunion ministérielle d’urgence entre le CCG et l’UE jeudi

Une réunion ministérielle d’urgence entre les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l’Union européenne (UE) se tiendra jeudi afin d’examiner les répercussions des attaques iraniennes visant les pays du Golfe, ainsi que les développements que connaît actuellement la région.

Cité par l’agence de presse saoudienne, le secrétaire général du CCG, Jassem Mohammed Al-Budaiwi, a indiqué que cette réunion en visioconférence verra la participation des ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil, de leurs homologues européens ainsi que de la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas.

Elle vise à examiner les “agressions iraniennes flagrantes contre les États membres du CCG” et leurs conséquences sur le monde entier, a-t-il précisé.

Ces réunions avec les partenaires régionaux et internationaux sont l’occasion de condamner les attaques iraniennes ayant ciblé des civils, des infrastructures et des représentations diplomatiques dans les États membres du CGG, a-t-il affirmé, notant qu’il s’agit aussi d’inciter la communauté internationale à assumer ses responsabilités en matière de renforcement de la stabilité et de la sécurité régionales et internationales.

