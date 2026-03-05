Industrie Manufacturière | Les entreprises anticipent une augmentation de la production au T1 2026 (HCP)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les entreprises de l’industrie manufacturière anticipent une augmentation de leur niveau de production au premier trimestre 2026, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à une hausse de l’activité dans les branches de l’«Industrie alimentaire», de l’«Industrie chimique» et de la «Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» et, d’autre part, à une diminution de celle de l’«Industrie automobile» et de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques», indique le HCP dans sa récente note sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales, ainsi que dans le secteur de la construction.

Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une légère augmentation des effectifs employés, fait savoir la même source.

S’agissant de l’industrie extractive, les entreprises de ce secteur prévoient une baisse de leur production pour le 1er trimestre de cette année. Cette évolution serait imputable principalement à une diminution de la production des phosphates. Au niveau des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient une augmentation.

La production énergétique attendue pour le T1-2026, connaîtrait une diminution attribuable à la baisse de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné». Pour ce qui est de l’emploi, il connaîtrait une diminution des effectifs au cours du même trimestre.

Pour le même trimestre, les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une stabilité de la production notamment dans les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau» et une stabilité des effectifs employés.

Le HCP précise aussi qu’au quatrième trimestre 2025, la production de l’industrie manufacturière aurait connu une augmentation, résultat d’une hausse de la production dans les branches de l’« Industrie automobile », de l’« Industrie chimique», de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de la «Métallurgie», et d’une baisse de la production dans les branches de l’«Industrie alimentaire» et de la «Fabrication d’équipements électriques».

Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprises. S’agissant de l’emploi, il aurait connu une stabilité. Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 74%.

Au T4-2025, 35% des entreprises de l’industrie manufacturière auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières, principalement celles d’origine étrangère.

Les stocks de matières premières durant ce trimestre se seraient situés à un niveau normal et la trésorerie aurait été jugée «difficile» selon 18% des patrons. Par branche d’activité, cette proportion atteint près de 40% dans l’«Industrie pharmaceutique ».

Pour ce qui est de la production de l’industrie extractive, elle aurait connu une stabilité au T4-2025, résultat d’une stagnation de la production des phosphates. Les prix de vente des produits de ce secteur auraient connu une baisse et l’emploi aurait connu une stabilité.

La production de l’industrie énergétique aurait enregistré, quant à elle, un recul, principalement imputable à la baisse de l’activité dans la branche «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné».

Les prix de vente des produits du secteur auraient également diminué. L’emploi, pour sa part, aurait suivi la même tendance, enregistrant une baisse sur la période.

S’agissant de la production de l’industrie environnementale, elle aurait connu une stabilité imputable à une stagnation de l’activité du «Captage, traitement et distribution d’eau». En ce qui concerne les carnets de commande de ce secteur, ils se seraient établis à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stabilité.

Le remplacement d’une partie des équipements et l’extension de l’activité auraient fait l’objet des principales dépenses d’investissements réalisées en 2025, selon la majorité des chefs d’entreprises relevant des secteurs de l’industrie manufacturière, extractive et énergétique.

LR/MAP