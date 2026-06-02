Le Maroc et le Royaume-Uni veulent doubler les échanges commerciaux via les chantiers du Mondial 2030

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Le Maroc et le Royaume-Uni ambitionnent de doubler leurs échanges commerciaux et d’accélérer les investissements bilatéraux, en capitalisant sur les opportunités offertes par les grands projets structurants engagés par le Royaume, ainsi que sur les préparatifs de la Coupe du monde 2030, ont affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre d’État britannique au Commerce international, Chris Bryant.

S’exprimant à l’ouverture du Forum d’affaires Maroc/Royaume-Uni, M. Bryant, en visite officielle au Maroc à la tête d’une délégation britannique de hauts représentants du gouvernement et du secteur privé, a insisté sur la nécessité de doubler les échanges commerciaux et de renforcer les partenariats entre les deux pays.

Qualifiant le moment actuel de “période d’opportunité” pour le Maroc, le ministre britannique a également mis en avant l’importance de la Coupe du monde 2030 comme levier de transformation et occasion de renforcer l’attractivité du Royaume, de promouvoir davantage son image à l’international, de développer les infrastructures et de laisser un héritage durable au bénéfice des générations futures.

Dans ce contexte, il a souligné que les entreprises britanniques présentes au Forum souhaitent accompagner le Maroc dans cette dynamique, notamment dans des domaines de la gestion des grands événements, de la sécurité, des infrastructures, des services aux supporters et de la planification de l’héritage post-événement.

Réaffirmant la volonté du Royaume-Uni d’approfondir son partenariat avec le Maroc, M. Bryant a fait savoir que les entreprises britanniques entendent prendre part aux grands projets de transformation du Royaume.

Pour sa part, M. Mezzour a noté que la Coupe du monde 2030 est considérée comme un levier de développement visant à améliorer les infrastructures de transport, les services de santé et les équipements publics, non seulement dans les villes hôtes, mais également dans l’ensemble du territoire national.

Au-delà du Mondial, le Maroc déploie un vaste programme de transformation territoriale et économique sur les huit prochaines années, englobant les infrastructures routières, les établissements de santé de proximité ainsi que la dynamisation du tissu économique local, a-t-il poursuivi.

S’adressant aux entreprises britanniques, le ministre a indiqué que le Maroc souhaite mettre à profit ses marchés publics et ses projets de transformation pour renforcer son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales.

En outre, il a rappelé la volonté du Royaume d’aller au-delà des simples transferts de technologie en développant des partenariats fondés sur l’investissement, l’innovation et la compétitivité, invitant les entreprises britanniques à participer à cette dynamique tout en ouvrant la voie à une coopération mutuellement bénéfique.

De son côté, l’envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest, Ben Coleman, a fait remarquer que le principal défi consiste à faire converger les attentes et les besoins des deux parties.

Selon lui, les entreprises britanniques souhaitent mieux comprendre les priorités du Maroc et déterminer comment elles peuvent contribuer à la réalisation de ses objectifs de développement, tandis que le Royaume cherche à identifier les expertises britanniques susceptibles d’accompagner ses projets.

Le responsable britannique a notamment évoqué les besoins à court terme liés aux grands événements et aux infrastructures, en particulier la mobilité des personnes entre les différents sites, la sécurité ou encore les services aux usagers, tout en appelant à réfléchir également aux objectifs de long terme.

Cette coopération pourrait s’appuyer sur les compétences dont disposent aussi bien les entreprises britanniques que les acteurs marocains, notamment dans les domaines de l’ingénierie et de l’innovation, a-t-il ajouté.

Tenu à Rabat et à Casablanca les 2 et 3 juin, le Forum d’affaires Maroc/Royaume-Uni réunit une délégation britannique de haut niveau composée de représentants gouvernementaux, de chefs d’entreprise et d’investisseurs, afin de renforcer la coopération bilatérale et de soutenir le programme de développement du Maroc à l’approche de la Coupe du Monde 2030.

Initié par le gouvernement marocain, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le ministère britannique des affaires et commerce “Department for Business and Trade” (DBT), ce forum témoigne de la dynamique croissante des relations entre le Royaume-Uni et le Maroc ainsi que de leur volonté commune de traduire leur coopération stratégique en retombées économiques concrètes.

Environ 50 entreprises britanniques prennent part à l’événement, représentant des secteurs tels que les infrastructures, les transports, la sécurité, l’ingénierie, la conception et les services professionnels, illustrant l’intérêt marqué du Royaume-Uni pour les ambitions de développement à long terme du Maroc.

Sur deux jours, le programme combinera des séances plénières de haut niveau, des sessions sectorielles ciblées et des ateliers pratiques destinés à favoriser le dialogue, le partage d’expertise et l’identification d’opportunités de coopération dans des secteurs prioritaires.

LR/MAP