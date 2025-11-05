La Première Dame de la République du Kenya offre un dîner en l’honneur de SAR la Princesse Lalla Asmaa

La Première Dame de la République du Kenya, Son Excellence Madame Rachel Ruto, a offert, mercredi au Palais Présidentiel à Nairobi, un dîner en l’honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa.

Ont pris part à ce dîner, les membres de la délégation qui accompagne SAR la Princesse Lalla Asmaa, composée notamment de Mme Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, M. Abderrazzak Laassel, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du sud, M. Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, et M. Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.

Ont aussi été conviés à ce dîner, M. Aden Duale, ministre kényan de la santé, Mme Anna Cheptumo, ministre du genre et des services à l’enfance, M. Johnson Sakaja, gouverneur de la ville de Nairobi, ainsi que plusieurs autres personnalités.

SAR la Princesse Lalla Asmaa et Mme Rachel Ruto, Présidente de la “Voice of Children Foundation”, avaient procédé, plus tôt dans la journée, au Kenyatta National Hospital à Nairobi, au lancement de la quatrième phase du programme “Unis, on s’entend mieux”, qui vise à redonner l’ouïe à des enfants kényans atteints de surdité profonde.

