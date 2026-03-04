L’Ambassade du Maroc à Doha dément un « Faux Communiqué » sur l’évacuation des Marocains au Qatar

Dans un communiqué officiel, l’ambassade du Royaume du Maroc à Doha informe les citoyennes et citoyens marocains de la mise en place d’un numéro de téléphone mobile supplémentaire destiné à faciliter la communication avec la représentation diplomatique. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par les développements que connaît actuellement la région.

Contact :

  • Mobile : +974 61 68 48 66
  • Courriel : m.embassydoha@maec.gov.ma
  • Téléphone : +974 84 83 18 85
  • Fax : +974 16 83 34 44

Ambassade du Royaume du Maroc Doha

Dans son communiqué, la représentation diplomatique invite les citoyens marocains à faire preuve de vigilance et de prudence, tout en évitant la propagation de rumeurs ou d’informations non vérifiées. Elle recommande également de s’en tenir exclusivement aux informations émanant de sources officielles et de se conformer aux instructions des autorités compétentes de l’État du Qatar.

