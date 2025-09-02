AtlantaSanad Assurance | Hausse de 18,3% du chiffre d’affaires à fin juin

Le chiffre d’affaires (CA) de la compagnie AtlantaSanad Assurance a atteint 3,663 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, en augmentation de 18,3% par rapport à la même période de l’année 2024.

Dans le détail, l’activité non-vie est ressortie avec un CA de 2,62 MMDH et présente une croissance de 8%, indique la compagnie dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.

Pour sa part, le CA vie s’est situé à 1,043 MMDH enregistrant une progression de 55,7%, poursuit la même source.

Au titre du deuxième trimestre de 2025, AtlantaSanad Assurance a réalisé un CA de 1,376 MMDH, en augmentation de 21,3% par rapport à 2024.

Ainsi, le CA de l’activité vie s’est élevé à 495 millions de dirhams (MDH) avec une progression de 49,5%, bénéficiant du nouveau partenariat bancassurance avec CDM et de la réalisation de nouvelles affaires.

L’activité non-vie a atteint, quant à elle, un CA de 881 MDH marquant une hausse de 9,7%.

LR/MAP