Par Le Reporter.ma 02/09/2025 Actualités, Économie Laisser un commentaire

CTM | Un chiffre d’affaires consolidé de 758 MDH au S1-2025

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du groupe CTM s’est établi à 758 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre (S1) de 2025, contre 360 MDH enregistrés à la même période une année auparavant.

Au titre du seul deuxième trimestre (T2) de 2025, le CA consolidé de la société a atteint 427 MDH, en hausse de 112% par rapport au T2-2024, indique le groupe dans un communiqué.

Cette performance s’explique par la mise en œuvre de la stratégie de diversification du groupe, notamment à travers l’intégration des nouveaux métiers du “Transport Maritime ” et du “Transport Urbain”, dont la contribution s’est renforcée durant l’exercice en cours, ajoute la même source.

S’agissant des investissements, ils se sont établis à 89 MDH à fin juin 2025, en baisse par rapport aux 434 MDH de la même période de l’année précédente, une évolution liée à l’acquisition de la société Africa Morocco Link (AML) en juin 2024.

L’endettement a enregistré, pour sa part, une légère hausse de 19 MDH à 362 MDH, principalement expliquée par le renouvellement de la flotte.

LR/MAP

