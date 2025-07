Accord stratégique entre le Gouvernement et l’ONDA pour l’investissement de 38 MMDH jusqu’en 2030

Partager Facebook

Un protocole d’accord a été signé, jeudi à Rabat, entre le Gouvernement et l’Office National des Aéroports (ONDA), portant sur la période 2025-2030, pour un investissement global de 38 milliards de dirhams.

En vertu de ce protocole d’accord de caractère stratégique, dont la cérémonie de signature a été présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, il sera procédé au développement de la capacité d’accueil des Aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès et à la construction d’un nouveau terminal HUB et d’une nouvelle piste à l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, pour un coût de 25 milliards de dirhams, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement, ajoutant qu’en parallèle, 13 milliards de dirhams seront alloués à la maintenance, à la modernisation et à l’acquisition foncière, garantissant l’agilité et la longévité du réseau. L’ONDA s’engage à incarner une nouvelle génération de service public, tournée vers l’excellence, l’innovation et l’impact positif.

A cette occasion, M. Akhannouch a affirmé que ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la dynamique de développement et de la préparation du secteur du transport aérien pour être au niveau des aspirations de notre pays et des défis qu’il engage pour les prochaines années, grâce à la Vision Clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

De même, le chef du gouvernement a souligné que cet accord vient renforcer le cheminement qui a érigé le Maroc en plateforme régionale et en hub aérien international, tout comme il contribue à doter le Royaume d’une infrastructure moderne et performante au service de la croissance économique, de l’intégration territoriale et de l’inclusion sociale, en application des Hautes Directives Royales.

L’accord contribuera également à asseoir les fondations d’un modèle aéroportuaire moderne, résilient et durable, en phase avec la stratégie “Aéroport 2030”, qui a été pensée pour accompagner la montée en puissance de la Compagnie Royal Air Maroc, absorber la croissance du trafic aérien et renforcer les infrastructures des aéroports, en tant que levier essentiel pour le développement de nombreux secteurs, notamment le tourisme, dans la perspective de l’organisation par le Royaume de la Coupe du Monde de Football, et de l’horizon du Maroc de l’après 2030.

Ce protocole d’accord a été signé par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le ministre du Transport et de la Logistique, le ministre délégué chargé du Budget, en plus du directeur général de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État et du directeur général de l’Office National des Aéroports, conclut le communiqué.

