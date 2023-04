Tanger | Commémoration du 76è anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger

Partager Facebook

La ville du Détroit a commémoré, lundi, le 76è anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger, un événement aux profondes significations nationales et une glorieuse épopée pour la revendication retentissante et solennelle de l’indépendance.

Cette commémoration a eu lieu en présence du Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du président du Conseil régional, Omar Moro, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Les activités commémoratives ont débuté avec la visite de la place du 9 avril et le dépôt de fleurs devant la plaque commémorative du discours historique de Tanger.

A cette occasion, des prières ont été élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, implorant Le Tout-Puissant de les accueillir en Sa sainte miséricorde.

Des prières ont également été élevées pour préserver SM le Roi Mohammed VI et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

À cette occasion, une rencontre de communication a été organisée pour mettre la lumière sur les significations profondes de cette visite historique, à plus d’un titre, qui avait pour objectif d’abolir les frontières fictives et de consacrer l’intégrité territoriale du Royaume.

M. El Ktiri a indiqué que la visite historique effectuée par le Père de la nation et le Héros de la libération et de l’indépendance, feu SM Mohammed V, le 9 avril 1947 est un événement national et international aux significations et aux objectifs multiples, qui représente un tournant décisif et une nouvelle approche politique qui a marqué le cours de la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance.

Le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a relevé l’importance de cette visite historique que les autorités coloniales ont tenté de saper par tous les moyens allant jusqu’à commettre un massacre odieux le 7 avril 1947 à Casablanca, au cours duquel des centaines de Marocains ont perdu la vie.

M. El Ktiri a fait observer que les obstacles et les mesures restrictives mis en place par les forces coloniales n’ont pas pu dissuader feu SM Mohammed V à se rendre à Tanger, ni entamer la volonté du défunt Souverain de consolider l’intégrité territoriale et d’unir le pays après la scission subie lors de la période du protectorat.

Le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef a saisi l’occasion de cette visite historique à Tanger pour souligner le droit légitime du Maroc de retrouver sa liberté et son indépendance, notant que la ville du Détroit a été un champ de bataille entre le Maroc et les forces coloniales, que feu SM Mohammed V a mené avec beaucoup de clairvoyance et de certitude aux niveaux national et international.

Dans Son discours prononcé à Tanger, feu SM Mohammed V a souligné la justesse de la cause marocaine, la volonté du peuple marocain de recouvrer son indépendance et sa disposition de tout mettre en oeuvre pour préserver l’intégrité territoriale du pays et son appartenance au monde arabo-musulman, a-t-il ajouté.

M. El Ktiri a également rappelé l’aspect spirituel de cette visite durant laquelle Amir Al Mouminine, feu SM Sidi Mohammed Ben Youssef, avait prononcé, le 11 avril, le prêche du Vendredi à la Grande Mosquée de Tanger, pour inciter la nation marocaine à s’attacher à la religion qui se veut un véritable rempart du pays contre les ambitions des forces coloniales.

La visite royale à Tanger a été marquée par de nombreuses rencontres de communication entre les princes Moulay El Hassan, Moulay Abdellah et Lalla Aicha et de larges segments de la population, a-t-il poursuivi, notant que feu SM Hassan II qui était prince héritier à l’époque a fait montre lors de Sa rencontre avec les habitants de Tanger d’une forte personnalité et d’une grande capacité à analyser la situation du pays pour recouvrer l’indépendance dans les plus brefs délais.

Il a ajouté que la visite à Tanger est une étape mémorable que le peuple marocain dans son ensemble célèbre et se remémore avec fierté ses significations élevées et profondes qui incarnent la victoire de la volonté du Trône et du peuple dans la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’unité de la patrie, et la préservation des composantes de la nation et de ses fondements religieux et spirituels.

M. El Ktiri a noté à cet égard que la commémoration de ce glorieux anniversaire est également l’occasion de soulever la question de notre première cause nationale, et de souligner l’importance de la mobilisation continue, de la vigilance permanente et de la forte cohésion nationale derrière SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en vue de préserver notre intégrité territoriale et consolider nos acquis nationaux.

Il a appelé à ce propos les forces vives de la nation et l’ensemble des composantes politiques et syndicales ainsi que les jeunes à renforcer le front national interne, la mobilisation collective et la vigilance permanente.

LR/MAP