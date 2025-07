Sahara marocain | SM le Roi exprime Sa fierté du soutien international croissant à la Proposition d’Autonomie

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a exprimé Sa fierté du soutien international croissant à la Proposition marocaine d’Autonomie, considérée comme la seule et unique solution au conflit autour du Sahara marocain.

“Nous sommes fiers du soutien international croissant à la Proposition d’Autonomie, considérée comme la seule et unique solution au conflit autour du Sahara marocain”, a affirmé Sa Majesté le Roi dans Son discours adressé à la Nation à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

A cet égard, le Souverain a exprimé Ses remerciements et Sa considération au Royaume-Uni ami et à la République Portugaise pour leurs positions constructives venues appuyer la Proposition d’Autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et renforcer celles de nombreux pays dans le monde.

“Ces positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté”, a précisé le Souverain, ajoutant qu’elles “nous poussent davantage à la recherche d’une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu”.

Sa Majesté le Roi a, par ailleurs, tenu à rendre “un hommage particulier à Nos Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à l’Administration territoriale, à la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires et à la Protection civile, toutes composantes confondues, pour leur dévouement et leur mobilisation constante, sous Notre commandement, à défendre l’unité nationale et à préserver la sécurité et la stabilité du pays”.

LR/MAP