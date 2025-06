Le Maroc et le Royaume-Uni entament une nouvelle ère de partenariat stratégique

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et le Royaume Uni ont décidé d’”entamer une nouvelle ère de partenariat stratégique global et authentique”.

Cet engagement a été acté dans le Communiqué conjoint signé, dimanche à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy.

Ce Communiqué conjoint, intitulé “le Royaume du Maroc et le Royaume Uni concluent un partenariat stratégique renforcé”, précise que les deux pays, forts de leur histoire commune exceptionnelle et de leurs nombreuses réalisations bilatérales, ont “réaffirmé leur engagement mutuel à approfondir leur collaboration dans tous les domaines”.

Selon ledit Communiqué, ce nouveau “partenariat pionnier et tourné” vers l’avenir touchera plusieurs secteurs qui feront l’objet d’une coopération renforcée, notamment la sécurité, la défense, le commerce, les investissements, les domaines de l’eau, le climat, la transition énergétique, la santé, l’éducation, la recherche scientifique et l’innovation, les droits de l’Homme, les échanges culturels et sportifs.

Le Maroc et le Royaume Uni se sont, en outre, engagés à “agir en tant que partenaires pour relever ensemble les défis régionaux et mondiaux et à défendre les principes de paix, de sécurité, de tolérance et de droits de l’Homme”.

Le Communiqué souligne que “les liens privilégiés entre les deux Royaumes reposent sur un socle solide de valeurs communes et d’intérêts convergents”, rappelant que le Royaume du Maroc et le Royaume Uni “entretiennent l’une des plus anciennes relations diplomatiques au monde, vieille de plus de 800 ans”.

“Depuis le premier contact documenté entre les deux Royaumes, au début du XIIIe siècle, jusqu’aux échanges actuels, les liens historiques et durables entre les Souverains marocain et britannique ont constitué le fondement de cette alliance unique”, souligne-t-on dans le Communiqué conjoint.

LR/MAP