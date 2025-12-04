Royal Air Maroc ouvre la première ligne directe Casablanca-Los Angeles à partir de juin 2026

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, jeudi, le lancement d’une nouvelle liaison aérienne directe entre Casablanca et Los Angeles à compter du 7 juin 2026.

Cette route aérienne inédite, première connexion directe (en 12 heures) entre l’Afrique et la côte Pacifique des États-Unis, constitue une avancée majeure dans le développement du réseau long-courrier de la compagnie nationale, précise RAM dans un communiqué.

Opérée à raison de trois fréquences par semaine, cette nouvelle ligne répond à une demande croissante de mobilité intercontinentale, à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, fait savoir la même source.

Elle s’adresse aux diasporas marocaine et africaine, aux touristes américains ainsi qu’aux voyageurs d’affaires et aux supporters marocains, africains et européens souhaitant se rendre aux États-Unis pour cet événement planétaire.

“Cette ligne directe vers Los Angeles est bien plus qu’une nouvelle destination. C’est un jalon historique pour la compagnie et pour la connectivité aérienne du continent africain. Elle illustre notre ambition de rapprocher le Maroc des grands pôles économiques, touristiques et culturels mondiaux, tout en soutenant la dynamique d’ouverture internationale du Royaume”, a déclaré le Président-Directeur Général de RAM, Hamid Addou, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre :” En tant qu’acteur clé du tourisme national, Royal Air Maroc contribue ainsi à renforcer la visibilité de la destination Maroc sur le marché américain, l’un des plus importants émetteurs de voyageurs”.

Avec cette nouvelle liaison, Casablanca consolide son rôle de hub aérien majeur, reliant efficacement l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Ce lancement s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement de RAM axé sur le renforcement de la flotte, l’ouverture de nouvelles lignes et la densification des dessertes internationales et domestiques.

Les vols seront ainsi opérés à bord des Boeing 787 Dreamliner, appareils modernes reconnus pour leur confort, leur performance et leur technologie de pointe. Les passagers bénéficieront d’un service à bord de qualité, d’un divertissement individuel varié et d’un excellent niveau de confort idéal pour les trajets long-courriers.

Ainsi, la compagnie confirme son ancrage en Amérique du Nord, où elle dessert déjà New York, Washington, Miami, Montréal et Toronto. Cette nouvelle liaison s’accompagne également d’une augmentation des fréquences sur d’autres routes long-courrier stratégiques, telles que São Paulo, Miami, Washington et Dubaï.

Avec cette ouverture, Royal Air Maroc réaffirme son rôle de compagnie de référence en Afrique et consolide la position du Maroc comme carrefour aérien mondial, en perspective notamment de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Le programme des vols prévoit des départs de Casablanca les mardis, vendredis et dimanches, avec un décollage à 04h00 et une arrivée à Los Angeles à 08h20.

Depuis Los Angeles, les vols décollent à 10h20 pour une arrivée à Casablanca à 05h25 le lendemain.

Les billets seront disponibles à la vente à partir du jeudi 04 décembre 2025, sur le site internet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la Compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires, conclut le communiqué.

LR/MAP