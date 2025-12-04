La BAD soutient le Groupe OCP avec une garantie de crédit de 450 M€

Partager Facebook

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi, l’octroi d’une garantie partielle de crédit non souveraine de 450 millions d’euros au profit du Groupe de l’Office chérifien des phosphates (OCP).

Déployé pour la première fois au Maroc, ce nouvel instrument de financement a pour ambition de permettre au Groupe OCP de mobiliser, auprès d’institutions financières internationales, un prêt aligné à son cadre de financement vert pouvant atteindre 530 millions d’euros, afin de sécuriser le financement à long terme de son Programme d’investissement vert 2023‑2030, indique la BAD dans un communiqué.

“En tirant parti de notre notation AAA pour mobiliser des capitaux internationaux, nous soutenons la transition du Groupe OCP vers une production d’engrais à faible empreinte carbone, le développement des énergies renouvelables et une gestion durable de l’eau, des piliers essentiels pour la sécurité alimentaire et climatique sur le continent”, a indiqué Achraf Tarsim, responsable-pays de la BAD pour le Maroc.

Les ressources mobilisées contribueront à la mise en place de projets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies propres et améliorer l’efficacité opérationnelle, tant sur le plan hydrique qu’énergétique, précise la même source, notant qu’elles soutiendront également des initiatives en faveur de la préservation de la santé des sols et de la promotion de pratiques agricoles durables.

Cette opération facilitera le financement d’un portefeuille d’investissements verts permettant d’éviter plus de 43 millions de tonnes d’émissions de CO₂ sur la période 2026-2038 et favoriser la création de milliers d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

Le projet s’inscrit dans le cadre des Quatre points cardinaux de la Banque, qui visent notamment à libérer le potentiel financier de l’Afrique et à attirer les capitaux nécessaires au financement du développement durable sur le continent, ainsi que le développement d’infrastructures résilientes créatrices de valeur ajoutée.

