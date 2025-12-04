Le Conseil suprême du CCG salue les efforts du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil suprême du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) a salué, en clôture des travaux de sa 46e session, tenus à Manama dans le Royaume du Bahreïn, les efforts déployés par le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la cause palestinienne.

Le Conseil a réaffirmé, dans le communiqué final ayant sanctionné ses travaux, la centralité de la cause palestinienne et de l’établissement d’un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, conformément à l’initiative de paix arabe et aux résolutions de la légalité internationale.

Le Conseil suprême a également insisté sur le soutien de la souveraineté du peuple palestinien sur l’ensemble de son territoire occupé et sur la nécessité d’intensifier la coopération avec les puissances internationales et régionales et de redoubler les efforts de la communauté internationale pour le règlement de ce conflit.

LR/MAP