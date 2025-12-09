Réunion de planification de l’exercice “African Lion 2026” à Agadir

Partager Facebook

Dans le cadre du processus de planification de l’exercice “African Lion 2026”, la réunion principale se tient, du 8 au 12 décembre 2025, à l’État-Major de la Zone Sud à Agadir, avec la participation des représentants de plusieurs pays, dont le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique.

Cette réunion vise à approfondir les discussions portant sur l’interopérabilité, la logistique et l’intégration des forces durant l’exercice dans de multiples domaines, notamment aérien, terrestre, maritime et opérations spéciales, indique un communiqué de l’État-Major général des Forces Armées Royales (FAR).

Prévu du 20 avril au 8 mai 2026 dans les régions d’Agadir, Tan Tan, Taroudant, Kénitra et Ben Guérir, l’exercice “African Lion 2026” a pour objectif d’améliorer l’interopérabilité entre les pays participants, de renforcer la préparation opérationnelle et la capacité à mener des opérations combinées et interarmées et de promouvoir la sécurité et la stabilité régionales, souligne la même source.

“Il sied de souligner que plus de 40.000 militaires ont participé aux cinq dernières éditions de cet exercice, témoignant ainsi de l’engagement de nos partenaires et de

l’importance de ce rendez-vous annuel, qui constitue le plus grand événement militaire en Afrique”, conclut le communiqué.

LR/MAP