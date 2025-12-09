Chine | Des Jeunes Talents Marocains sur le podium de l’ENJOY AI Global Final 2025

Des équipes marocaines ont décroché plusieurs distinctions lors de la compétition internationale de robotique et d’intelligence artificielle (IA) ENJOY AI Global Final 2025, qui s’est tenue dans la ville de Wuzhen, à l’est de la Chine.

L’ENJOY AI Global Final 2025 a connu la participation de plus d’un million de participants issus de 34 pays, un record homologué par le Guinness World Records. La participation marocaine constitue une première historique pour le Royaume, qui n’avait jamais été représenté dans une compétition de robotique sur le sol chinois.

L’équipe Kaizen Misty-Robotech du groupe scolaire Kaizen d’Ain Sebaa a remporté le prix Smart Robot Design pour l’excellence de son design et la précision de sa réalisation.

Dans la catégorie Battle of Tribes – Middle School, l’équipe Agora Robotics s’est classée deuxième, tandis que Morocco Dreamers a obtenu la troisième place, confirmant la capacité des jeunes Marocains à exceller dans des domaines technologiques avancés.

Les jeunes compétiteurs marocains se sont illustrés dans des épreuves combinant programmation, design, ingénierie et innovation, suscitant les éloges des jurys internationaux.

Cette qualification pour les finales mondiales fait suite à la première édition nationale d’ENJOY AI organisée au Maroc par l’association Generation AI, représentant officiel de la compétition dans le Royaume, en partenariat avec Boti School.

“Cette participation mondiale illustre le potentiel des talents marocains en programmation et en intelligence artificielle, tout en offrant aux jeunes l’opportunité de développer des compétences personnelles essentielles telles que le travail en équipe, la résolution de problèmes et l’innovation sous pression”, ont souligné l’association Generation AI et la plateforme ENJOY AI.

“Ces compétitions constituent une véritable passerelle pour ouvrir de larges perspectives aux jeunes Marocains dans le monde de l’innovation et de la création technologique”, ont ajouté les mêmes sources dans un communiqué.

Grâce à cet exploit, les élèves marocains continuent de renforcer la présence du Royaume sur la scène internationale et de hisser haut le drapeau national dans les plus grandes compétitions mondiales de robotique et d’IA.

