Ould Errachid reçoit l’ancien président d’Afrique du Sud et leader du parti MK, Jacob Zuma

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a reçu, jeudi à Rabat, l’ancien président sud-africain et leader du Parti uMkhonto weSizwe (MK), Jacob Zuma, en visite officielle au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner l’appréciation de la Chambre des conseillers des positions claires et franches de M. Zuma et de son parti en soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, considérée comme le cadre le plus approprié pour une véritable gouvernance locale dans les provinces du Sud, dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, indique un communiqué de la Chambre.

M. Zuma a, dans ce sens, réaffirmé sa conviction quant à la légitimité historique et juridique de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, saluant l’approche responsable adoptée par le Maroc pour recouvrer sa pleine intégrité territoriale.

L’ex-président sud-africain a relevé à cet égard que cette approche s’inscrit dans la continuité de l’engagement du parti MK à préserver la souveraineté et l’unité des États africains.

De son côté, M. Ould Errachid a salué les positions de M. Zuma et de son parti en soutien au droit légitime du Maroc à clore définitivement le différend artificiel autour du Sahara marocain, soulignant l’importance de renforcer la coopération parlementaire en tant que levier fondamental pour consolider la compréhension mutuelle et l’unification des visions à travers une diplomatie parlementaire agissante et responsable.

Cette rencontre a été également l’occasion de mettre en avant la sage politique africaine du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fondée sur la solidarité, la promotion du développement commun et le renforcement de la coopération Sud-Sud, dans le plein respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale ainsi que sur la non-ingérence dans leurs affaires internes.

Tenue en présence des membres du bureau de la Chambre des conseillers, ainsi que des présidents des groupes et des commissions parlementaires, cette entrevue a permis d’échanger autour de plusieurs questions d’intérêt parlementaire commun, tout en réaffirmant la disposition de la Chambre des conseillers à renforcer ses relations avec l’institution législative sud-africaine, tant sur le plan bilatéral qu’au sein des instances parlementaires multilatérales, en vue de contribuer à la consolidation des liens entre les deux pays et de promouvoir le dialogue et l’entente entre les peuples africains au service de leurs causes suprêmes.

