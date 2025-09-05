Qualif. Maroc CM 2026 | Gianni Infantino salue une “performance exceptionnelle” (FIFA)

Partager Facebook

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a qualifié, vendredi soir, de “performance exceptionnelle”, la qualification de la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026.

“Quelle performance exceptionnelle! Dima Maghreb, félicitations au Maroc qui s’apprête à disputer la Coupe du Monde de la FIFA pour la septième fois de son histoire”, a indiqué M. Infantino sur sa page Instagram.

“Nous sommes impatients d’assister à des nouvelles prouesses après votre impressionnant parcours jusqu’en demi-finale de l’édition 2022 au Qatar”, a souligné le patron de la FIFA dans un message vidéo.

“C’est un moment tellement particulier pour le football marocain, à l’approche du centenaire de la Coupe du monde de la FIFA en 2030, au cours duquel ce magnifique pays accueillera le monde entier”, a-t-il affirmé.

“Mais pour l’heure, il s’agit de célébrer cette qualification pour la plus fabuleuse édition de la Coupe du monde de la FIFA qui se tiendra en 2026”, a encore soutenu M. Infantino.

La sélection marocaine a assuré sa qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire, vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat contre le Niger par 5 buts à 0 (mi-temps 2-0) dans un match comptant pour la 7è journée (Groupe E) des qualifications africaines.

Après cette victoire, le Maroc, qui a validé son billet au Mondial américain, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à deux journées de la fin des qualifications, a consolidé sa position comme leader du groupe avec 18 points récoltés de six victoires en six matchs, suivi de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point).

La Coupe du monde 2026 marquera ainsi la septième participation du Maroc à la phase finale de la compétition et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).

LR/MAP