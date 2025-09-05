Qualif. Afrique CM 2026 | Le Maroc se qualifie pour la phase finale après sa victoire contre le Niger (5-0)

Les Lions de l’Atlas ont validé, haut la main, leur ticket pour la Coupe du monde de football 2026, en dominant le Niger sur le score sans appel de 5 buts à 0, en match comptant pour la 7e journée du groupe E des qualifications africaines, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Pour ce match, le sélectionneur national Walid Regragui a opté pour une formation 4-2-3-1 pour mettre sous pression le Niger. Une approche qui a permis aux éléments nationaux de se rapprocher de la surface de réparation adverse, notamment par le biais de Achraf Hakimi, qui a menacé le gardien du Niger sur un coup de pied arrêté (6e).

Les Nigériens ont tenté de répliquer en organisant des attaques à partir du milieu de terrain, mais les joueurs de l’équipe nationale ont mis un terme à toutes les aspirations du Niger.

La pression offensive des Lions de l’Atlas a poussé les hommes de Badou Zaki à se retrancher dans le compartiment défensif, permettant à Ayoub El Kaabi de se rapprocher du filet du gardien Djibrila Mahamadou (24e), qui a réussi à stopper la tentative des éléments nationaux.

La 28e minute de jeu a vu l’expulsion du joueur nigérien Djibril Diori après une seconde faute, un tournant du match puisque les Lions de l’Atlas sont parvenus, une minute plus tard, à ouvrir le score grâce à Ismail Saibari (29e), qui a mis à profit une passe décisive de Youssef Belammari. Le même Saibari, en bonne forme offensive, est revenu à la charge huit minutes plus tard, signant un doublé (38e), après une passe décisive du capitaine Achraf Hakimi.

Les Lions de l’Atlas ont maintenu leur pression pour accentuer davantage l’écart, à travers des passes en profondeurs et sur les flancs, sans pour autant atteindre leur objectif.

De retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas ont affiché la même ambition offensive, à travers une pression constante sur le détenteur du ballon et des incursions dans le compartiment défensif adverse, ce qui leur a permis d’accentuer l’écart grâce à un but de Ayoub El Kaabi (51e) et une passe décisive, encore une fois, du très dynamique Youssef Belammari.

Leur appétit n’étant pas été rassasiée, les Lions de l’Atlas ont cherché à alourdir davantage le score, en campant dans la moitié de terrain du Niger, tout en affichant une discipline tactique et une combativité exemplaire.

Hamza Igamane, entré en remplacement de Ayoub El Kaabi (66e), a permis aux Lions de l’Atlas de creuser encore l’écart (69e) après une passe décisive de Nayef Aguerd.

Les changements opérés par le sélectionneur national Walid Regragui ont permis aux Lions de l’Atlas de dominer de bout en bout, face à une équipe nigérienne qui s’est contentée de limiter la casse en se repliant en défense.

Azzedine Ounahi, qui a remplacé Ismail Saibari, a contribué à la victoire des Lions de l’Atlas, en inscrivant un but à la 84e minute grâce à une passe de Hamza Igamane.

Après cette victoire, le Maroc, qui a validé son billet au Mondial américain, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à deux journées de la fin des qualifications, a consolidé sa position comme leader du groupe avec 18 points avec six victoires en six matchs, suivi de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point).

La Coupe du monde 2026 marquera ainsi la septième participation du Maroc à la phase finale de la compétition et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).

LR/MAP