Qatar | 16 blessés et des dégâts matériels limités depuis le début de l’attaque iranienne

Les autorités qataries ont annoncé que 16 personnes ont été blessées à la suite de la chute de débris de missiles iraniens, outre des dégâts matériels limités enregistrés dans différentes zones du pays, sur la base des signalements reçus et des constatations de terrain.

Dans un communiqué, le ministère qatari de l’Intérieur a indiqué que les services de sécurité et les équipes de la défense civile, en coordination avec les autorités concernées, ont immédiatement engagé leurs interventions conformément aux plans d’intervention approuvés, afin de garantir la sécurité publique, la continuité des services et le renforcement des capacités de réponse à toute situation d’urgence, dans le cadre du suivi permanent des développements sur le terrain.

L’activation des procédures d’alerte et d’avertissement précoce n’intervient qu’en cas de nécessité de mesures préventives urgentes supplémentaires, précise la même source, appelant la population à se conformer immédiatement aux instructions officielles dès leur diffusion, à rester à domicile et à ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité, à éviter de s’approcher de tout objet ou débris suspect et à les signaler immédiatement, tout en facilitant le passage des ambulances, de la défense civile et des patrouilles, et en évitant de se rendre sur les lieux des incidents.

Le ministère qatari des Affaires étrangères avait auparavant exprimé sa ferme condamnation du ciblage du territoire national par des missiles balistiques iraniens, à la suite de l’attaque américano-israélienne contre l’Iran, affirmant que Doha “se réserve le plein droit de riposter à cette agression”.

Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Iran au Qatar pour lui faire part de sa vive protestation, exprimant sa profonde indignation et son rejet catégorique du ciblage du territoire de l’État du Qatar, qu’il considère comme une violation flagrante de sa souveraineté, une menace pour sa sécurité et une infraction grave au droit international et à la Charte des Nations unies.

LR/MAP