Par Le Reporter.ma 01/03/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Qatar | Interception de 82 missiles et 11 drones depuis le début de l’attaque iranienne

Le ministère qatari de la Défense a annoncé, dimanche, avoir intercepté avec succès 18 missiles balistiques ayant visé plusieurs zones du pays, portant à 82 missiles et 11 drones le total des engins neutralisés par les défenses aériennes qataries depuis le début de l’attaque iranienne.

La menace a été traitée dès sa détection, conformément au plan opérationnel préalablement établi, a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que tous les missiles ont été neutralisés avant d’atteindre le territoire national.

Et d’ajouter que les forces armées qataries disposent de toutes les capacités nécessaires pour protéger la sécurité du pays et faire face avec fermeté à toute menace extérieure, réaffirmant que la situation sécuritaire est stable et pleinement sous contrôle.

Le ministère qatari des Affaires étrangères avait fermement condamné, samedi, le ciblage du territoire par des missiles balistiques iraniens, soulignant que le pays “se réserve le plein droit de riposter à cette agression”.

LR/MAP

