L’UE condamne fermement les attaques par le régime iranien au Moyen Orient

L’Union européenne a condamné les attaques menées par le régime iranien contre ses voisins, estimant qu’elles font courir le risque d’une extension du conflit au Moyen-Orient.

“Les attaques aveugles du régime iranien contre ses voisins risquent d’entraîner la région dans une guerre plus large, ce que nous condamnons”, a affirmé la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas.

“Il est essentiel que la guerre ne s’étende pas davantage. Le régime iranien a des choix à faire”, a-t-elle dit sur le réseau social X.

Mme Kallas a convoqué une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères en visioconférence dimanche pour discuter de l’Iran et des événements qui évoluent rapidement au Moyen-Orient.

“Je suis en contact avec nos partenaires dans la région du Golfe”, a-t-elle précisé.

Parallèlement à cette réunion ministérielle, les ambassadeurs des Etats membres de Union européenne doivent également se réunir dimanche pour examiner la situation.

