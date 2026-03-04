Programme DATA-TIKA | La CNDP signe une convention avec l’Ordre National des Adouls

Partager Facebook

L’Ordre National des Adouls et la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) ont signé, mardi au siège de la CNDP, une convention marquant l’adhésion de l’Ordre au programme “DATA-TIKA”.

Signée par le Président de l’Ordre National des Adouls, Soliman Adkhoul et le Président de la CNDP, Omar Seghrouchni, cette convention vise à conformer le secteur des adouls à la loi n° 09.08 relative à la protection des données à caractère personnel, en faisant de la protection des données “un levier stratégique de confiance”, indiquent l’Ordre National des Adouls et la CNDP dans un communiqué conjoint.

À ce titre, la CNDP a mis en place un pôle dédié aux adouls afin d’assurer un accompagnement de proximité, de répondre aux problématiques spécifiques du secteur et de faciliter les démarches de conformité à la loi n° 09.08, en tenant compte des particularités de leur métier.

À travers ce partenariat, l’Ordre National des Adouls et la CNDP confirment leur volonté commune de promouvoir un écosystème professionnel des adouls fondé sur la conformité, l’éthique et le respect des droits fondamentaux relatifs à la protection des données à caractère personnel, souligne la même source.

La CNDP a été créée par le Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (BO n° 5714 du 05/03/2009).

Au Maroc, la protection de la vie privée est consacrée par l’article 24 de la Constitution du Royaume.

