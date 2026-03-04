Inauguration du Pavillon Maroc au Salon international du tourisme de Berlin (ITB)

Partager Facebook

Le pavillon du Maroc au Salon international du tourisme de Berlin (ITB-2026) a été officiellement inauguré, mardi dans la capitale allemande, au cœur de l’espace méditerranéen de ce rendez-vous mondial, qui célèbre cette année son 60e anniversaire, du 3 au 5 mars courant.

Le Pavillon-Maroc de l’ITB 2026 a été inauguré par le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, et de plusieurs professionnels et opérateurs touristiques marocains.

À travers cet espace, l’un des plus important du Salon avec une superficie de plus de 1.000 m2, le Maroc, carrefour entre l’Afrique et l’Europe, entend renforcer sa présence parmi les grandes destinations de l’espace méditerranéen, tout en consolidant son statut de première destination touristique en Afrique.

Contrairement aux éditions précédentes, qui mettaient à l’honneur une seule région, le Maroc valorise lors de l’édition 2026 de l’ITB trois destinations : Agadir, Fès et Saïdia, avec pour objectif de promouvoir la diversité de l’offre touristique nationale et de consolider l’intégration de l’ensemble des régions du Royaume aux marchés internationaux.

Durant les trois jours du Salon, la délégation marocaine, regroupant des représentants régionaux, des tour-opérateurs, des hôteliers et d’autres professionnels et institutionnels de l’industrie du voyage, comme Royal Air Maroc (RAM), multipliera les rencontres avec les acteurs internationaux du secteur en vue de promouvoir ses offres et de développer de nouveaux partenaires.

Fidèle à ce rendez-vous annuel, le Maroc poursuit, à travers sa participation à l’ITB Berlin, ses efforts visant à consolider la visibilité du Royaume sur les principaux marchés émetteurs et à capitaliser sur la dynamique internationale dont bénéficie la destination Maroc.

Placée sous le thème “Découvrez les coulisses de 60 ans d’héritage”, l’édition 2026 de l’ITB réunit près de 6.000 exposants issus de plus de 160 pays, confirmant son statut de plateforme mondiale de dialogue, d’échanges commerciaux et de réflexion stratégique sur l’avenir du tourisme.

L’ITB 2026 met en avant l’innovation, la technologie et les nouveaux modèles économiques, avec une place importante accordée aux solutions numériques, à l’intelligence artificielle, aux nouveaux systèmes de paiement et de distribution, ainsi qu’aux modèles innovants d’hospitalité.

Parallèlement au Salon, le programme des conférences (ITB Berlin Convention), organisé sous le slogan “un tourisme équilibré”, réunira plus de 400 experts internationaux autour de 17 axes thématiques et plus de 200 sessions consacrées aux défis majeurs du secteur, dont la durabilité, le changement climatique, les mutations géopolitiques et l’intelligence artificielle.

LR/MAP