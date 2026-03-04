Les Émirats arabes unis enregistrent un nombre d’attaques supérieur à celui de tous les pays ciblés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Émirats arabes unis ont subi plus de 1.000 attaques, un nombre supérieur à celui enregistré par l’ensemble des pays ciblés réunis, a affirmé le ministère émirati des Affaires étrangères.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse des Émirats (WAM), le ministère a indiqué que les forces armées émiraties ont fait face à ces attaques avec professionnalisme et efficacité.

Le ministère a également précisé que les Émirats arabes unis n’ont pris aucune décision visant à modifier leur posture défensive face aux agressions iraniennes récurrentes.

Il a par ailleurs souligné que les Émirats n’ont pas participé à la guerre et n’ont pas autorisé l’utilisation de leur territoire, de leurs eaux territoriales ou de leur espace aérien pour mener une quelconque attaque contre l’Iran.

A cet égard, les Émirats arabes unis se réservent le droit de légitime défense, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, ajoute le communiqué.

LR/MAP