SM le Roi félicite l’Émir de l’État du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de son accession au pouvoir

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’État du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de son accession au pouvoir.

Dans ce message, le Souverain exprime à SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de lui accorder réussite et succès dans la conduite du peuple koweïtien frère vers davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa grande fierté des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle qui unissent SM le Roi et l’Émir de l’État et les peuples marocain et koweïtien frères, ainsi que des relations de solidarité agissante et de coopération constructive entre les deux pays.

SM le Roi réaffirme, dans ce sens, Sa ferme détermination à œuvrer de concert avec SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour aller de l’avant dans le raffermissement des relations bilatérales séculaires et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères.

Réitérant à Son Altesse Ses sincères félicitations et Ses meilleurs vœux de plein succès au service du peuple koweïtien frère, le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder santé, quiétude et longue vie à l’Émir de l’État.

LR/MAP