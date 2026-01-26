Tags

,

Voir aussi

SNTL | Réunion à Rabat pour examiner les résultats et valider le budget prévisionnel de 2026

SNTL | Réunion à Rabat pour examiner les résultats et valider le budget prévisionnel de 2026

La Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) a tenu, mardi à Rabat, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma