Tags Grande Commission Mixte Maroc-Sénégal
Articles relatifs
La République du Sénégal réitère son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur le Sahara
26/01/2026
SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre sénégalais et la délégation l’accompagnant
26/01/2026
Maroc Sénégal | M. Akhannouch revient sur la CAN et les relations de fraternité historique entre les 2 pays
26/01/2026
Maroc Sénégal | Une nouvelle feuille de route pour renforcer la coopération industrielle et commerciale
26/01/2026
Enseignement supérieur | Le Maroc et le Sénégal s’engagent pour une coopération renforcée
26/01/2026
Agriculture et Agro-industrie | Le Maroc, un modèle à suivre, selon le ministre Sénégalais
26/01/2026
Le Chef du gouvernement, M. Akhannouch s’entretient à Rabat avec son homologue sénégalais
26/01/2026
Italie | M. Bidouane réélu membre du CA de la Fédération internationale du sport pour tous
25/01/2026
La DGSN dénonce fermement les accusations mensongères de l’hebdomadaire “Le Point” sur des incidents lors de la finale de la CAN
23/01/2026
Le Conseil de gouvernement s’informe d’un accord de coopération militaire entre le Maroc et le Liberia
23/01/2026
Addis-Abeba | Signature de conventions de coopération religieuse entre le Maroc et l’Éthiopie
22/01/2026
Ramadan 2026 | La Commission interministérielle fait le point sur l’état des marchés et des prix
22/01/2026
Davos | Sur Instruction de SM le Roi, M. Bourita procède à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix
22/01/2026
Maroc Sénégal | Une nouvelle session de la Haute Commission Mixte de partenariat à Rabat les 26 et 27 janvier
21/01/2026
Coopération sécuritaire | Entretien entre M. Hammouchi et des ambassadeurs accrédités au Maroc
21/01/2026
SM le Roi nomme 24 auditeurs en qualité de magistrats de 2ème grade auprès des juridictions financières
21/01/2026
Sportech Summit | M. Seghrouchni souligne le rôle crucial des données et de l’IA pour l’avenir du sport
21/01/2026
Voir aussi
SNTL | Réunion à Rabat pour examiner les résultats et valider le budget prévisionnel de 2026
La Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) a tenu, mardi à Rabat, …