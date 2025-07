FRDISI | Un bilan impressionnant au titre des trois dernières années (Azoulay)

Partager Facebook

Le bilan de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), au titre des trois dernières années, est particulièrement “éloquent et impressionnant”, a affirmé, vendredi à Mohammedia, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et président de la FRDISI.

S’exprimant à l’occasion de la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la Fondation, M. Azoulay a souligné notamment la dynamique engagée par la Fondation dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation. “Notre Fondation a aujourd’hui donné la juste mesure du parcours accompli, aussi bien sur le plan académique et scientifique qu’économique”, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, M. Azoulay a mis en avant la forte montée en puissance des établissements de la Fondation, avec plus de 2.000 étudiants attendus à la prochaine rentrée universitaire dans les campus de Mohammedia et d’Essaouira, dans des filières aussi stratégiques que la santé, la médecine, l’ingénierie et de la recherche et développement.

Pour le président de la FRDISI, la Fondation s’inscrit, ainsi, dans l’une des grandes priorités nationales : apporter “la meilleure réponse possible aux besoins des citoyens”, en formant les générations montantes aux métiers de demain.

De son côté, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, s’est félicité, dans une déclaration à la MAP, de la capacité de la FRDISI à créer un véritable écosystème d’innovation, où la formation, la recherche scientifique et le développement technologique sont étroitement liés.

Après avoir souligné la qualité des partenariats publics-privés réalisés par la fondation pour impulser l’innovation dans des secteurs stratégiques, Mme Benali a affirmé que “la Fondation joue un rôle essentiel dans la mobilisation des compétences locales et des jeunes talents autour des grands défis du Maroc, notamment dans les domaines de la santé, de l’énergie, de l’intelligence artificielle et de l’environnement”.

La ministre a insisté que l’intégration des jeunes, notamment ceux issus des zones rurales et défavorisées, dans les filières innovantes, est un levier fondamental pour la compétitivité et la résilience du Maroc face aux enjeux futurs.

Pour sa part, le président délégué de la FRDISI, Hicham Medromi, a mis en exergue le rôle stratégique de la Fondation comme catalyseur de l’innovation et de la recherche au service du développement territorial et social, précisant que les trois écoles de la Fondation (SupTech Santé Mohammedia, SupTech Santé Essaouira et SupTech Environnement) comptent actuellement plus de 1.345 étudiants, dont 60 % sont des femmes et 60 % issus du milieu rural, un chiffre révélateur de l’engagement de la FRDISI en faveur de l’égalité des chances et du soutien aux jeunes défavorisés.

La Fondation, a-t-il indiqué, agit sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’innovation : de la formation de haut niveau à la recherche appliquée, en passant par l’incubation, le développement de start-up et l’accompagnement à l’insertion professionnelle, soulignant l’impact des partenariats signés aux niveaux national et international, dans l’objectif de favoriser l’émergence de projets technologiques et scientifiques portés par des jeunes.

La FRDISI a approuvé à l’unanimité des membres de son Conseil d’administration et Assemblée Générale, les rapports moral et financier au titre de l’année 2024, ainsi que l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion. Présidée par M. André Azoulay, la réunion a été également marquée par l’approbation du plan d’action 2025 et des nouvelles conventions stratégiques conclues avec plusieurs partenaires institutionnels et privés.

