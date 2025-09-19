Maroc-Chine | Nasser Bourita s’entretient à Pékin avec son homologue chinois Wang Yi

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi à Pékin, des entretiens avec son homologue chinois, Wang Yi, à l’occasion de la visite de travail qu’il effectue en Chine.

La visite de M. Bourita s’inscrit dans le sillage de la dynamique soutenue qui caractérise les relations entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, depuis le Partenariat Stratégique établi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et S.E.M. Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, à l’occasion de la Visite Royale à Pékin, en mai 2016.

Dans ce cadre, les deux ministres ont souligné que ce Partenariat Stratégique constitue le socle solide qui sous-tend une coopération distinguée, bâtie sur la solidarité, la confiance mutuelle et le respect réciproque.

La visite du Président chinois, S.E.M. Xi Jinping, à Casablanca les 21 et 22 novembre 2024, au cours de laquelle il avait été reçu par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a réaffirmé, une nouvelle fois, la volonté partagée de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs.

Les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales, de leur profondeur, de la diversité des axes de coopération, lesquels connaissent un essor continu grâce aux initiatives ambitieuses menées dans les domaines politique, économique, culturel et humain.

Conscients de la nécessité d’accompagner la dynamique des échanges économiques et l’évolution ascendante des investissements directs étrangers, les deux ministres ont souligné l’importance de renforcer l’arsenal juridique à caractère économique, à même de consolider la confiance des investisseurs de part et d’autre, gage de stabilité et de prévisibilité dans la réalisation, notamment, de projets d’envergure dans des domaines porteurs.

Ils se sont, à cet égard, félicités de la révision, en cours de finalisation, de l’Accord bilatéral sur la Promotion et la Protection Réciproques des Investissements, signé en 1995. Ils ont également convenu de stimuler les investissements chinois au Maroc, de renforcer les partenariats industriels conjoints et d’encourager le co-développement à l’échelle continentale, notamment à travers une coopération tripartite en faveur de l’Afrique.

Les entretiens entre les deux délégations ont permis d’explorer de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques et à forte valeur ajoutée, tels que les infrastructures, l’industrie, l’énergie, l’innovation, le numérique et les énergies renouvelables ainsi que le tourisme et l’enseignement supérieur.

Les deux responsables se sont félicités, en particulier, de la dynamique qui caractérise les flux touristiques entre les deux pays, levier essentiel de rapprochement entre les peuples et catalyseur des échanges économiques et humains.

Ils ont, par ailleurs, convenu d’approfondir davantage la coopération culturelle, académique et scientifique, les programmes d’échanges universitaires, linguistiques et artistiques, afin de consolider la compréhension mutuelle et de renforcer les liens humains entre les peuples marocain et chinois.

Les deux parties ont mis en exergue le rôle du Maroc comme plateforme régionale incontournable et passerelle naturelle pour la coopération sino-africaine et sino-arabe, en raison de sa position géostratégique, sa stabilité politique, ses infrastructures de qualité et ses partenariats diversifiés. Elles ont également souligné le rôle de la Chine en tant qu’acteur majeur de la coopération internationale et partenaire clé au niveau de l’Afrique et du monde arabe.

Cette rencontre a également constitué l’occasion pour un échange approfondi sur les questions d’intérêt vital ainsi que sur des thématiques d’ordre régional et international. Dans ce cadre, les deux ministres ont constaté une convergence de vues sur un certain nombre de questions, de principes et de valeurs, en l’occurrence ceux de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des États, la lutte contre le séparatisme et l’extrémisme.

Cette convergence illustre la solidité du partenariat stratégique maroco-chinois et la volonté partagée de contribuer activement à un ordre international plus juste, plus équilibré et plus inclusif.

Les deux ministres ont, également, réaffirmé l’attachement du Maroc et de la Chine à la primauté du multilatéralisme, à la centralité des Nations Unies et aux principes de la Charte des Nations Unies, incluant le règlement pacifique des différends et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays.

La visite de M. Bourita a été, rappelle-t-on, couronnée par la signature d’un Mémorandum d’Entente instituant un Dialogue Stratégique Maroc-Chine, mécanisme destiné à renforcer la concertation politique, et à définir de nouveaux horizons de coopération et d’interaction sur le plan diplomatique.

LR/MAP