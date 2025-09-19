La stratégie africaine du Maroc hautement saluée aux Rencontres géopolitiques de Trouville (Mme Sitail)

Partager Facebook

La vision du Maroc et ses initiatives en direction de l’Afrique sont hautement célébrées aux 10èmes Rencontres géopolitiques de Trouville-Sur-Mer (nord de la France), a affirmé vendredi l’ambassadeure de SM le Roi à Paris, Samira Sitail.

“Le travail du Royaume, son positionnement sur le continent et la coopération Sud-Sud à laquelle il a su donner un contenu concret confèrent leur pleine crédibilité au positionnement et à l’action qu’il mène au plus haut niveau, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, envers l’Afrique”, a souligné Mme Sitail à l’ouverture de cet évènement où le Maroc est invité d’honneur.

Le Souverain, a-t-elle déclaré à la MAP, a effectué en peu de temps une cinquantaine de visites dans les pays africains “marquées par la signature de plus de 1.500 conventions et accords qui donnent un sens concret à la vision portée par le Royaume”.

Pour Mme Sitail, le fait de mettre à l’honneur le Maroc à l’heure où les rencontres géopolitiques de Trouville fêtent leur dixième anniversaire est en soi une célébration de l’amitié maroco-française, mais aussi une contribution au renforcement des relations bilatérales, dans le cadre d’une vision des territoires qui va au-delà des actions menées dans les capitales respectives.

“Tout cela contribue à la consolidation des liens bilatéraux et à une meilleure compréhension des enjeux et du positionnement du Royaume en Afrique, sachant que le thème de cette année est axé sur le continent africain”, a-t-elle poursuivi.

C’est la première fois qu’un pays, le Maroc, est placé au cœur de cet évènement désormais incontournable pour les chercheurs et passionnés des questions internationales, comme pour le grand public, a-t-elle ajouté.

“La présence en force cette année du Royaume s’explique à plus d’un titre : il s’agit d’un pays africain et méditerranéen proche historiquement, culturellement et géographiquement de la France”, a indiqué pour sa part le fondateur des Rencontres géopolitiques de Trouville, Frédéric Encel.

Le Maroc, a-t-il dit, “est une puissance d’avenir non seulement en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest, mais certainement au-delà”.

Trois jours durant, l’état des lieux de la coopération franco-africaine et les perspectives des relations qu’entretient Paris avec le continent feront l’objet aussi d’une série de contributions présentées par des experts, des diplomates, des académiciens et des historiens.

“Les femmes d’Afrique, les femmes de France”, “Penser la guerre et la paix dans les Afriques”, “Culture, mémoire et francophonie en partage” et “le terrorisme, un fléau commun”, figurent, entre autres, parmi les principaux axes de réflexion.

Lancé en 2016 par le géopolitologue et essayiste Frédéric Encel, ce rendez-vous annuel se propose d’offrir un espace d’échanges citoyens et de partage d’idées sur les grands enjeux qui façonnent le monde actuel.

