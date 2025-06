La Princesse Lalla Hasnaa, représentante de SM le Roi Mohammed VI, participe à l’UNOC-3

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Représentante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, participe à la 3e conférence des Nations Unies sur l’Océan, qui s’est ouverte lundi à Nice.

Co-organisée par la France et le Costa Rica, la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan, qui se poursuivra jusqu’à vendredi, réunit plus de 50 chefs d’État et de gouvernement et plus de 1.500 délégués issus de près de 200 pays.

La session inaugurale de la conférence a été notamment marquée par les discours d’ouverture du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du président français, Emmanuel Macron et du président du Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Placée sous le thème “Accélérer l’action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l’océan”, la Conférence de Nice passera au crible plusieurs aspects liés aux océans, allant de la pêche durable à la pollution marine, en passant par les interactions entre climat et biodiversité.

LR/MAP