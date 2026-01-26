Le président de la Chambre des Conseillers s’entretient avec le Premier ministre sénégalais

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, qui effectue une visite de travail dans le Royaume à la tête d’une délégation de haut niveau.

Lors de cette entrevue, M. Ould Errachid s’est félicité de la profondeur des relations unissant le Maroc et le Sénégal, mettant en avant les liens solides tissés au fil de décennies de coopération et de solidarité, ayant permis d’asseoir un partenariat basé sur le respect mutuel et les intérêts communs reflétant la solidité des relations fraternelles entre les peuples des deux pays, indique un communiqué de la Chambre.

Le président de la Chambre des Conseillers a également exprimé sa satisfaction quant au niveau distingué des relations bilatérales, soulignant l’importance de cette visite dans le raffermissement de la coopération parlementaire et le soutien des canaux de dialogue et de concertation entre les institutions législatives.

Il a, dans ce sens, insisté sur l’importance de rehausser la coopération entre les deux pays en vue de l’ériger en modèle de complémentarité et de solidarité au niveau de l’Afrique de l’Ouest, consolidant ainsi les piliers de la paix et de la stabilité, deux fondements essentiels pour la réalisation d’un développement durable et global.

M. Ould Errachid a passé en revue les orientations stratégiques de la politique africaine adoptée par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que le rôle central du Maroc dans le soutien aux efforts de développement au niveau du continent africain.

Il s’est attardé, à cet égard, sur l’initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, ainsi que sur le projet de Gazoduc Afrique-Atlantique, en tant que leviers d’intégration économique et de co-développement.

Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger les vues sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération parlementaire ainsi que les volets sociaux et humains dans les relations bilatérales.

De son côté, le Premier ministre sénégalais a affirmé que les relations unissant son pays au Maroc reposent sur des socles solides de liens humains, spirituels, économiques et culturels, ainsi que sur une dynamique historique distinguée en matière de mobilité des personnes et d’échange de connaissances, outre la confiance politique mutuelle bâtie au fil du temps.

Il a souligné que sa visite à Rabat, à l’occasion de la 15e Grande Commission Mixte entre les deux pays, s’inscrit dans le cadre du renforcement et du développement de ces relations privilégiées, conformément aux aspirations des deux peuples frères à un partenariat plus régulier, efficace et fondé sur la coopération et la solidarité.

Ont assisté à cette rencontre, notamment les membres du bureau de la Chambre des Conseillers, MM. Ahmed Akhchichine,Yahfadouh Ben-M’barek, Miloud Maassid et Mohamed Salem Ben Massaoud, ainsi que le Secrétaire général de la Chambre, El Assad Zerouali, le Chef de cabinet du Président, Mansour Lambarki, et le Directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.

