Le Président de la Chambre des représentants s’entretient avec le Premier ministre sénégalais

Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en marge de sa visite dans le Royaume à l’occasion de la tenue des travaux de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal.

Un communiqué de la Chambre indique que les deux parties ont réaffirmé la profondeur des liens distingués de fraternité historique unissant les deux pays et peuples amis, soulignant que le Maroc et le Sénégal partagent les mêmes valeurs et des objectifs communs.

S’agissant du volet parlementaire, précise le communiqué, les deux parties se sont félicitées de la qualité de la coopération entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale sénégalaise, qui œuvrent au renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi qu’à l’échange d’expériences, d’expertises, et de visites de travail.

Ont assisté à ces entretiens notamment le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, le ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Daouda Ngom, l’Ambassadeur de la République du Sénégal au Maroc, Mme Seynabou Dial, l’Ambassadeur du Maroc à Dakar, Hassan Naciri, le conseiller diplomatique du premier ministre sénégalais, l’ambassadeur Cheikh Mouhamadou Bamba Lo, ainsi que nombre de responsables et cadres administratifs des deux pays.

LR/MAP