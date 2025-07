Le PAM reçoit l’ancien président sud-africain Jacob Zuma leader du parti MK

Partager Facebook

La direction collective du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a reçu, jeudi à Rabat, l’ancien président sud-africain et leader du parti Umkhonto weSizwe (MK), Jacob Zuma.

Fatima Ezzahra El Mansouri, la coordinatrice de la Direction collective du PAM, qui comprend également Mohamed Mehdi Bensaïd et Fatima Saadi, se sont entretenus avec M. Zuma, avec un accent particulier sur les perspectives de renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux formations politiques et les deux pays sur plusieurs questions d’intérêt commun.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de la présidente du Conseil national, Najwa Koukos, et de Younes Maamar, membre du bureau politique et responsable des relations extérieures du parti, M. Zuma a qualifié de “fructueux et orientés vers l’avenir” les échanges avec les responsables du PAM, mettant en avant le rôle moteur que le Maroc et l’Afrique du Sud peuvent jouer dans le développement du Continent africain.

M. Zuma a également salué les avancées économiques réalisées par le Royaume, qui constitue “l’une des économies les plus dynamiques du Continent”.

Il a, par ailleurs, insisté sur l’impérative pour les pays africains de s’unir, de prendre en main leur développement et leur destin, et de valoriser pleinement leurs ressources, loin de toute ingérence extérieure.

Aussi, il a souligné l’importance d’associer les jeunes générations à la construction de l’avenir de l’Afrique, précisant qu’il a été convenu d’échanger des visites entre les deux partis et de créer une plateforme de dialogue et de concertation sur les questions d’intérêt commun.

Dans une déclaration similaire, Mme El Mansouri a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parallèle visant à renforcer les relations de coopération, notamment avec les pays de l’Afrique australe.

Elle a souligné que cette démarche cadre avec la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à consolider la coopération Sud-Sud en tant que choix stratégique du Royaume, afin de bâtir un avenir commun fondé sur la coopération, la solidarité et l’intégration entre les peuples.

Mme El Mansouri a également relevé que la position exprimée par le parti présidée par M. Zuma en soutien à la marocanité du Sahara constitue une impulsion majeure à même de renforcer l’action commune entre les deux pays et leurs forces politiques respectives.

Durant la semaine, M. Zuma avait exprimé, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, que son parti estime que la proposition marocaine d’autonomie “permettra une gouvernance locale significative par les populations de la région du Sahara, tout en garantissant au Maroc sa souveraineté sur le Sahara”.

LR/MAP