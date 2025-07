La BEI soutient la vision de SM le Roi pour des infrastructures plus vertes au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) appuie pleinement la Vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la mise en place d’infrastructures plus vertes, résilientes et durables au Maroc, a affirmé la Présidente de la Banque, Nadia Calviño.

“La BEI soutient l’ambition du Maroc pour des infrastructures plus vertes et plus résilientes, notamment à travers des projets dans les domaines des énergies renouvelables, comme le programme intégré de l’éolien et le futur Complexe solaire Noor Midelt, ainsi que dans la biodiversité, avec le programme des forêts inclusives porté par l’Agence nationale des eaux et forêts, et dans les transports durables”, a indiqué Mme Calviño dans une interview accordée à la MAP à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône.

Dans ce sens, elle a rappelé que la BEI collabore avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) pour améliorer l’accès à l’eau, dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable, et pour faciliter l’intégration des énergies renouvelables grâce au renforcement et à l’extension des réseaux électriques.

“Ces initiatives s’inscrivent dans un modèle plus large, fondé sur la planification stratégique, la croissance inclusive et la transition environnementale”, a-t-elle noté.

Bras financier de l’Union européenne (UE), la BEI a accompagné le développement du Maroc à travers près de 150 opérations depuis 1979, pour un montant cumulé de plus de 10,6 milliards d’euros, a fait savoir la responsable. Ce partenariat de longue date reflète, selon elle, des priorités partagées avec l’UE dans des domaines tels que les infrastructures durables, les énergies renouvelables et le capital humain.

“Ces financements ont permis de concrétiser des projets emblématiques tels que le Port de Tanger Med, les tramways de Rabat et Casablanca, ainsi que des programmes de scolarisation en milieu rural pour améliorer l’accès à l’éducation dans les zones défavorisées”, a-t-elle précisé, ajoutant que ces investissements ont contribué notamment à renforcer la résilience économique et l’inclusion sociale.

Mme Calviño a également souligné que la BEI collabore étroitement avec le secteur financier marocain pour améliorer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises, qui jouent un rôle essentiel en matière d’innovation, d’inclusion et de création d’emplois.

“Ces efforts s’appuient sur une stabilité macroéconomique et un cadre réglementaire clair qui, rendus possibles grâce au Leadership de SM le Roi, permettent le déploiement d’initiatives ambitieuses à fort impact développemental”, a-t-elle salué.

Pour la responsable européenne, la position stratégique du Maroc constitue un atout majeur. À ce titre, la BEI continuera de travailler en étroite collaboration avec le Royaume dans le cadre de l’initiative BEI Global et du dispositif Team Europe, qu’il s’agisse d’études de faisabilité sur l’éolien offshore, du soutien au Fonds Mohammed VI pour l’investissement ou du projet de câble sous-marin Medusa, destiné à renforcer la connectivité numérique régionale.

“Plus que jamais, en ces temps instables et incertains, nous avons besoin de partenariats solides, fondés sur le respect mutuel, pour proposer ensemble des solutions gagnant-gagnant, au bénéfice des citoyens comme des entreprises. Je suis heureuse de pouvoir affirmer que nous avons un tel partenariat avec le Maroc”, a conclu Mme Calviño.

LR/MAP