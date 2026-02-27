Le groupe OCP améliore son chiffre d’affaires de 17% en 2025

Partager Facebook

Le groupe OCP a enregistré une performance financière solide au titre de l’exercice 2025, avec un chiffre d’affaires (CA) en nette progression de 17% à près de 114 milliards de dirhams (MMDH).

Cette croissance a été soutenue par des conditions de marché favorables, portées par une reprise de la demande dans plusieurs régions importatrices, notamment en Inde, ainsi que par le maintien des prix globalement élevés des engrais phosphatés, indique le groupe dans un communiqué sur la publication de ses résultats au 4ème trimestre 2025.

Au seul T4-2025, le CA s’est établi à plus de 29,5 MMDH (+6%). Cette performance illustre la résilience du Groupe dans un contexte de marché caractérisé par une demande plus modérée, certaines régions clés ayant déja constitué leurs stocks en amont.

Ces résultats renforcent le positionnement d’OCP parmi les leaders mondiaux du secteur et témoignent de la solidité de ses fondamentaux opérationnels et financiers.

Côté investissement, le groupe a poursuivi le déploiement de son programme, axé sur le développement de nouvelles capacités de production et l’avancement de projets stratégiques, notamment dans la gestion de l’eau et les énergies renouvelables. Les dépenses en capital ont dépassé 9,1 MMDH au T4-2025.

À travers ce programme, OCP vise à renforcer sa flexibilité industrielle et son agilité commerciale, afin d’accompagner efficacement l’évolution des marchés et de renforcer sa compétitivité en termes de coûts.

LR/MAP