Wafa Assurance | Plus de 15,2 MMDH de primes émises en 2025

Les primes émises par le groupe Wafa Assurance ont atteint plus de 15,2 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l’exercice 2025, en augmentation de 10,9% par rapport à une année auparavant.

Cette dynamique positive est tirée par les performances réalisées tant au Maroc qu’à l’international, indique Wafa Assurance dans un communiqué, ajoutant que la croissance globale a été accélérée au 4ème trimestre 2025 grâce à l’intégration des entités Delta, récemment acquises.

Dans le détail, les primes de l’activité Non-Vie ont progressé de 13,9% à environ de 6,87 MMDH et celles de l’activité Vie se sont établies à 8,36 MMDH (+8,6%).

Concernant le chiffre d’affaires (CA) social, il a augmenté de 8,4% à plus de 12,7 MMDH en 2025, dont 6,75 MMDH de CA Vie et 5,98 MMDH de CA Non-Vie.

Les provisions techniques nettes de la réassurance se sont élevées, quant à elles, à 46,4 MMDH au 31 décembre 2025, en hausse de 6,1% comparativement à une année auparavant.

Les placements affectés aux opérations d’assurance ont atteint, à la même date, 47,9 MMDH (+6,5%).

