Le Conseil de gouvernement s’informe d’un accord de coopération militaire entre le Maroc et le Liberia

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de gouvernement s’est informé, vendredi, d’un accord entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République du Liberia dans le domaine de la coopération militaire, signé à Rabat le 21 octobre 2025.

Le Conseil a pris également connaissance du projet de loi n° 065.25 portant approbation dudit accord, présenté par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

LR/MAP