L’Autriche salue les vastes réformes menées au Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi

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L’Autriche a salué mercredi les vastes réformes menées au Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une société et d’une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques.

“L’Autriche salue les vastes réformes menées au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une société et d’une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques, notamment grâce au nouveau modèle de développement et à la régionalisation avancée, ainsi qu’à l’autonomisation des femmes et au développement durable”, indique le communiqué conjoint publié à l’issue de la visite à Vienne du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Cette visite, de travail effectuée à l’invitation de Mme Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales de la République d’Autriche, a été l’occasion d’approfondir la coopération bilatérale sur des questions d’intérêt commun.

Les deux ministres se sont félicités, à cette occasion, du partenariat historique et privilégié qui lie le Royaume du Maroc et la République d’Autriche.

LR/MAP