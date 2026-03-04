L’armée israélienne mène des frappes d’envergure contre des cibles en Iran

Partager Facebook

L’armée israélienne a annoncé, mercredi, avoir mené de nouvelles frappes d’envergure ciblant des infrastructures, des installations de défense et des plateformes de missiles à l’intérieur du territoire iranien.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a indiqué que l’armée de l’air, sur la base d’informations fournies par le renseignement militaire, a mené des frappes supplémentaires contre des quartiers généraux relevant de l’armée, de la police et des services de renseignement dans différentes zones de Téhéran.

Selon la même source, des avions de chasse ont largué plusieurs munitions sur des dizaines de sites appartenant aux forces du Basij ainsi qu’au service de sécurité intérieure.

Les frappes ont également ciblé l’organisme chargé de l’approvisionnement et de la logistique relevant de l’armée de terre iranienne, ainsi que des plateformes de lancement de missiles et de systèmes de défense.

Par ailleurs, l’armée israélienne a indiqué, dans un autre communiqué, qu’un avion de combat israélien de type F-35 a abattu, dans l’espace aérien iranien, un appareil iranien de type Yak-130, précisant qu’il s’agit de la première opération de ce type au monde au cours de laquelle, un chasseur F-35 abat un avion ennemi lors d’un engagement direct.

