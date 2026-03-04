Plus de 9.000 Américains ont quitté le Moyen-Orient depuis le début de l’offensive contre l’Iran

Plus de 9.000 Américains ont quitté le Moyen-Orient depuis le début de l’offensive américaine contre l’Iran, craignant notamment les attaques et tirs de missiles iraniens, selon le département d’État américain.

“Au cours des derniers jours, plus de 9.000 citoyens américains sont rentrés sains et saufs du Moyen-Orient, dont plus de 300 d’Israël”, a indiqué le département d’État dans un communiqué.

Des vols charters ont été affrétés depuis les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et la Jordanie, ajoute-t-on.

Lundi, le département d’État a exhorté les Américains présents dans tout le Moyen-Orient à quitter la région par des voies commerciales, bien que les aéroports soient fermés ou soumis à des restrictions sévères dans une grande partie de la région.

Des options de transport aérien commercial restent disponibles en Arabie Saoudite, aux Émirats, à Oman et en Égypte, a précisé le département d’État.

Dans le cas contraire, les États-Unis “facilitent les voyages vers des pays tiers lorsque les conditions le permettent”, y compris en Israël.

Les États-Unis ont fermé plusieurs de leurs ambassades dans la région et avaient déjà rappelé le personnel non essentiel et leurs proches après les tirs de missiles ou drones iraniens.

Des gouvernements et compagnies aériennes organisent des vols pour rapatrier des voyageurs bloqués au Moyen-Orient, suite à l’annulation de 19.000 liaisons en quatre jours, et où des avions commerciaux ont recommencé à voler en faible nombre mardi.

