La visite du ministre panaméen des AE au Maroc illustre la dynamique des relations bilatérales

La visite au Maroc du ministre panaméen des Relations extérieures, Javier Martínez-Acha Vásquez, illustre la dynamique des relations entre les deux pays, a affirmé lundi à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec M. Martínez-Acha Vásquez à l’issue de leurs entretiens, M. Bourita a souligné que cette visite vient conforter la dynamique des relations diplomatiques bilatérales depuis la décision du Panama, le 21 novembre 2024, de retirer sa reconnaissance de la prétendue +rasd+.

Elle s’inscrit également dans le sillage de la lettre adressée par SM le Roi Mohammed VI au président de la République du Panama, SEM. José Raul Mulino, dans laquelle le Souverain S’est félicité de cette décision, tout en exprimant l’engagement du Royaume d’amorcer une nouvelle étape dans les relations bilatérales, a ajouté le ministre.

Ce déplacement a été l’occasion de saluer la position panaméenne vis-à-vis de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il poursuivi, mettant en avant son importance puisqu’elle émane d’un membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a estimé M. Bourita. Ce pays a ainsi emboîté le pas aux États qui considèrent le Plan d’autonomie comme la seule base pour la résolution de ce différend, a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, affirmé que la position de la République du Panama traduit la dynamique enclenchée ces dernières années autour de la question nationale, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que 70% des Etats membres du Conseil de sécurité de l’ONU estiment qu’il est désormais temps de trouver une solution à ce différend, dans le cadre de la souveraineté marocaine et sur la base du Plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007.

Cette visite, a-t-il souligné, atteste aussi de la volonté commune d’inaugurer une nouvelle étape dans les relations bilatérales marquée par le raffermissement de la coopération sectorielle et du cadre juridique, ainsi que par la mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux et du secteur privé pour donner un contenu concret aux liens entre les deux pays.

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de SEM. José Raul Mulino, il a été convenu lors des entretiens d’aujourd’hui de développer les relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, la sécurité alimentaire, les engrais et les ports, a précisé le ministre.

Les ministres panaméens de l’Agriculture et du Commerce sont attendus au Royaume dans les semaines et mois à venir, en vue d’impulser les relations bilatérales dans leurs secteurs respectifs, a-t-il fait savoir, notant que des hommes d’affaires marocains et panaméens seront associés à cette dynamique.

En parallèle, M. Bourita a indiqué qu’il a été convenu de tenir prochainement une réunion de la Commission du dialogue politique pour renforcer les concertations bilatérales sur les questions politiques et régionales.

Le Maroc et le Panama partagent un ensemble de valeurs et de principes communs ainsi que des positions similaires sur de nombreuses questions de politique étrangère, a-t-il relevé. Dans ce contexte, l’accent a été mis sur le renforcement du cadre juridique régissant leurs relations, a-t-il poursuivi, notant que trois accords ont été signés dans ce sens.

Le premier porte sur une feuille de route dédiée à la coopération sectorielle, le deuxième concerne l’octroi de visas au titre des passeports officiels, tandis que le troisième porte sur une déclaration commune, a-t-il précisé, ajoutant qu’il a été procédé à l’échange de mémorandums sur l’entrée en vigueur d’accords relatifs au transport et à la coopération sectorielle.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a relevé qu’en dépit de la distance géographique, les deux pays ont en partage nombre de points communs sur lesquels ils doivent collaborer afin d’accélérer la dynamique bilatérale.

Evoquant à ce propos le secteur portuaire, M. Bourita a affirmé que le Maroc et le Panama sont tous deux riverains de deux passages importants pour le commerce mondial, à savoir le canal de Panama et le Détroit de Gibraltar, “ce qui confère à nos deux pays une vision et des intérêts communs”.

