Le Maroc bien placé pour contribuer à la promotion de la paix et de la prospérité dans la région MENA

Le Maroc est bien placé pour contribuer à la promotion de la paix et de la prospérité dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Relations extérieures de la République du Panama, Javier Martínez-Acha Vásquez, en visite de travail dans le Royaume.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie panaméenne a mis en avant le rôle central du Royaume au service de la stabilité régionale.

Concernant la question du Sahara marocain, M. Martínez-Acha Vásquez a mis l’accent sur la dynamique constructive enclenchée à ce sujet sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, rappelant que le Panama, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, considère l’initiative d’autonomie comme “la base la plus sérieuse, crédible et réaliste” pour la résolution de ce différend régional.

L’initiative d’autonomie “devrait être l’unique solution à l’avenir”, a-t-il insisté.

Il s’est, par ailleurs, félicité de la qualité des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Panama, faisant part de la volonté de son pays de raffermir davantage ses relations avec le Royaume.

“La République du Panama et le Royaume du Maroc ont scellé une amitié pérenne”, s’est réjoui le ministre panaméen, précisant que les deux pays ont noué, au fil des années, des relations denses, fondées sur les principes du respect mutuel, de la confiance et du dialogue.

Il a, dans ce contexte, insisté sur l’importance de consolider les liens culturels entre les peuples des deux pays qui partagent les mêmes valeurs de dialogue et de paix, notant que les relations bilatérales d’amitié “sincère et solide” sont un exemple à suivre pour un monde plus équilibré, plus humain et plus pacifique.

LR/MAP